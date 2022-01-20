Після критики МЗС України. Прем'єр Словаччини роз'яснив позицію країни щодо Криму

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запевнив Україну, що уряд не здійснить жодних дій, які б виправдовували порушення Росією міжнародного права та окупацію Криму. Про це він заявив після слів міністра економіки Словаччини Річарда Сулика, що РФ не поверне Україні захоплений у 2014 році півострів .

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DennikN .

Також Хегер поставив під сумнів слова Сулика про Крим.

"Під час правління Роберта Фіцо Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили окупацію Криму та ввели санкції щодо Російської Федерації. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словацької Республіки, в якій нічого не змінилося і яка є обов'язковою для членів уряду", - заявив прем'єр-міністр. .

Хегер очікує, що міністр закордонних справ Іван Корчок вирішить ситуацію з Суликом саме в цьому дусі.