Критика реформы градостроительства базируется на манипуляциях, - исследование

В частности, был опровергнут тезис о том, что ФОПы смогут лоббировать интересы застройщиков.

Согласно предлагаемым изменениям, органами градостроительного контроля будут:

• центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам градостроительного контроля;

• исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

• уполномоченные лица из градостроительного контроля.

"Вместе с тем, под "ФОПами по контракту" имеют в виду именно последнюю группу - уполномоченных лиц. Впрочем, эти лица не являются физическими лицами-предпринимателями", - отмечается в исследовании.

Критерии уполномоченных лиц устанавливает статья 66 законопроекта: наличие статуса юридического лица; наличие в своем составе инженеров с соответствующей квалификацией; наличие не менее трех (в отдельных случаях - не менее пяти) лиц, работающих в этой организации по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Юридическое лицо, которое отвечает критериям, может подать заявление для регистрации себя как уполномоченного лица в центральный орган. В случае успешной регистрации уполномоченные лица имеют право заключить с заказчиком строительства договор о градостроительном контроле.

Таким образом, уполномоченные лица - это не физические лица-предприниматели и не единственные органы градостроительного контроля, пояснили эксперты.

В исследовании опровергаются и другие манипулятивные оценки: ложью оказались суждения о том, что авторство архитекторов нивелируют, систему разбалансируют, а также узаконят коррупцию на объектах, которые строятся за государственные средства.

"Досадно, что некоторые из экспертной среды вместо того, чтобы вместе работать над усовершенствованием и выводом из тени строительной сферы, пытались подвергнуть сомнению реформу. Надеюсь, результаты исследования, которое я инициировала, просто тегнув "VoxUkraine" в Facebook, расставят все точки над "ї", - прокомментировала одна из соавторов законопроекта Елена Шуляк.