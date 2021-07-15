Критика реформи містобудівництва базується на маніпуляціях, - дослідження

Зокрема, була спростована теза про те ФОПи зможуть лобіювати інтереси забудовників.

Відповідно до запропонованих змін, органами містобудівного контролю будуть:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань містобудівного контролю;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

уповноважені особи з містобудівного контролю.

"Разом з тим, під “ФОПами за контрактом” мають на увазі саме останню групу - уповноважених осіб. Утім, ці особи не є фізичними особами-підприємцями", - зазначається у дослідженні.

Критерії для уповноважених осіб встановлює стаття 66 законопроєкту: наявність статусу юридичної особи; наявність у своєму складі інженерів з відповідною кваліфікацією; наявність не менше трьох (в окремих випадках - не менше п'яти) осіб, які працюють у цій організації за трудовими чи цивільно-правовими договорам.

Юридична особа, яка відповідає критеріям, може подати заяву для реєстрації себе як уповноваженої особи до центрального органу. У разі успішної реєстрації уповноважені особи мають право укласти із замовником будівництва договір про містобудівний контроль.

Таким чином, уповноважені особи - це не фізичні особи-підприємці і не єдині органи містобудівного контролю, пояснили експерти.

У дослідженні спростовуються й інші маніпулятивні оцінки: неправдою виявилися судження про те, що авторство архітекторів знівелюють, систему розбалансують, а також узаконять корупцію на об’єктах, які будуються за державні кошти.

"Прикро, що дехто з експертного середовища замість того, щоб разом працювати над удосконаленням та виведення з тіні будівельної сфери, намагалися піддати сумніву реформу. Сподіваюся, результати дослідження, яке я ініціювала, просто тегнувши “VoxUkraine” у Facebook, розставлять всі крапки над “ї”, - прокоментувала одна зі співавторів законопроекту Олена Шуляк.