Критичності на Новопавлівському напрямку немає, але бої дуже важкі, - Манько

Свій виступ Валентин Манько розпочав зі слів "Доброго вечора, слава Україні" та наголосив на єдності українців, яку, за його словами, "поєднав, об'єднав" Путін у 2014 та 2022 роках. Він подякував усій Україні за підтримку, а також "хейтерам", зазначивши, що завдяки об'єднанню українці стають лише сильнішими.

Ситуація на Новопавлівському напрямку

Валентин Манько повідомив, що має пояснити ситуацію на фронті, щоб спростувати "вкиди" інформації.

За його словами, противник обрав два основні напрямки для удару - Покровськ та Новопавлівський напрямок.

Новопавлівський напрямок: Основні зусилля ворога зосереджені між Горіховим і Зеленим Кутом, де він намагається прорватися до Новопавлівки. Також ворог посилив тиск на Полтавку.

Новопавлівка та околиці:

Новопавлівка - у безпеці, була "зачищена".

Горіхове, Новоукраїнка, Дачне, Грушівське, Новохацьке, Зелений Гай, Іванівка, Андріївка, Гаврилівка (під Гаврилівкою зачищено), Лісне, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Калинівське, Вербове, Вершневе, Варварівка, Привілля, Злагода, Ново Успенівка, Веселе, Зелений Гай - названі як під контролем ЗСУ або зачищені.

Котлярівка: Точаться бої.

Новоукраїнка, Дачне, Ялта (Ялта-Запоріжжя), Іванівка, Миколаївка: Противник постійно намагається атакувати, йдуть бої.

Полтавка: Є присутність наших військ, вона "не втрачена повністю".

Маліївка, Тернове, Березове: Точаться бої, противник намагається пробратися з Тернового на Березове.

Тактика ворога та дії ЗСУ

Противник намагається здійснювати атаки малими групами (по 2-6 військовослужбовців) та "врізатися" в українські позиції.

За словами Манька, ЗСУ блокували спроби прориву ворога і виставили "рубіж блокування", який постійно посилюється. Він зазначив, що противник "прийшов з мечем", але українські війська поставили "щит", а тепер "взяли меч і потихеньку зачищають ці всі території".

"На сьогоднішній день, критичності якоїсь там немає, дуже важкі йдуть бої", - підсумував Валентин Манько, додавши, що ЗСУ активно протидіють ворогу.

Насамкінець він закликав донатити, вірити в Господа Бога та ЗСУ. "Слава Україні!" - завершив він.