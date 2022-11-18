Критичні структури Twitter залишилися без інженерів, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

"Кожна помилка в коді та операціях тепер смертельна. Я знаю шість критичних структур, у яких більше немає інженерів. Більше немає навіть скелетного екіпажу, який обслуговує систему. Він продовжуватиме рухатися за інерцією, поки не натрапить на що-небудь, а потім зупиниться", - сказав колишній співробітник.

Кадрова криза виникла у відповідь на ультиматум, висунутий Ілоном Маском, з вимогою, щоб співробітники підписали зобов'язання працювати старанніше, або погодилися на тримісячну вихідну допомогу.

Раніше ми писали, що сотні співробітників Twitter залишають компанію після ультиматуму нового власника Ілона Маска про те, що вони повинні або погодитися на "довгі години з високою інтенсивністю" або звільниться.

Рано вранці в середу, 16 листопада, Маск відправив електронний лист співробітникам Twitter, в якому йшлося: "У майбутньому, щоб створити проривний Twitter 2.0 і досягти успіху в світі з зростаючою конкуренцією, нам потрібно буде бути надзвичайно хардкорними".

В електронному листі співробітникам пропонувалося натиснути так, якщо вони хочуть залишитися. Ті, хто не відповість до кінця робочого дня в четвер, вважатимуться звільненими і отримають вихідну допомогу, йдеться в електронному листі.

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