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Критичні структури Twitter залишилися без інженерів, - ЗМІ

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Вашингтон, П'ятниця 18 листопада 2022 19:30
Критичні структури Twitter залишилися без інженерів, - ЗМІ Фото: критичні структури Twitter втратили інженерів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Критичні структури компанії Twitter залишилися без інженерів. Штат деяких відділів скоротився до одного-двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Сотні співробітників Twitter відмовилися підписати зобов'язання працювати далі, що поставило під загрозу можливість сайту продовжувати роботу.

Кадрова криза виникла у відповідь на ультиматум, висунутий Ілоном Маском, з вимогою, щоб співробітники підписали зобов'язання працювати старанніше, або погодилися на тримісячну вихідну допомогу.

"Кожна помилка в коді та операціях тепер смертельна. Я знаю шість критичних структур, у яких більше немає інженерів. Більше немає навіть скелетного екіпажу, який обслуговує систему. Він продовжуватиме рухатися за інерцією, поки не натрапить на що-небудь, а потім зупиниться", - сказав колишній співробітник.

Раніше ми писали, що сотні співробітників Twitter залишають компанію після ультиматуму нового власника Ілона Маска про те, що вони повинні або погодитися на "довгі години з високою інтенсивністю" або звільниться.

Рано вранці в середу, 16 листопада, Маск відправив електронний лист співробітникам Twitter, в якому йшлося: "У майбутньому, щоб створити проривний Twitter 2.0 і досягти успіху в світі з зростаючою конкуренцією, нам потрібно буде бути надзвичайно хардкорними".

В електронному листі співробітникам пропонувалося натиснути так, якщо вони хочуть залишитися. Ті, хто не відповість до кінця робочого дня в четвер, вважатимуться звільненими і отримають вихідну допомогу, йдеться в електронному листі.

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