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Критические структуры Twitter остались без инженеров, - СМИ

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Вашингтон, Пятница 18 ноября 2022 19:30
Критические структуры Twitter остались без инженеров, - СМИ Фото: критические структуры Twitter лишились инженеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Критические структуры компании Twitter остались без инженеров. Штат некоторых отделов сократилось до одного-двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Сотни сотрудников Twitter отказались подписать обязательство работать дальше, что поставило под угрозу способность сайта продолжать работу.

Кадровый кризис возник в ответ на ультиматум, выдвинутый Илоном Маском, с требованием, чтобы сотрудники подписали обязательство работать усерднее, или согласились на трехмесячное выходное пособие.

"Каждая ошибка в коде и операциях теперь смертельна. Я знаю шесть критических структур, в которых больше нет инженеров. Больше нет даже скелетного экипажа, обслуживающего систему. Он будет продолжать двигаться по инерции, пока не наткнется на что-нибудь, а затем остановится", — сказал бывший сотрудник.

Ранее мы писали, что сотни сотрудников Twitter покидают компанию после ультиматума нового владельца Илона Маска о том, что они должны или согласиться на "долгие часы с высокой интенсивностью" или уволится.

Рано утром в среду, 16 ноября, Маск отправил электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором говорилось: "В будущем, чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в мире с растущей конкуренцией, нам нужно будет быть чрезвычайно хардкорными".

В электронном письме сотрудникам предлагалось нажать "да", если они хотят остаться. Те, кто не ответит к концу рабочего дня в четверг, будут считаться уволившимися и получат выходное пособие, говорится в электронном письме.

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