"Критична ситуація". Голова Прилук просить ввести військову адміністрацію

"Критична ситуація склалася у Прилуках. Депутати міської ради змогли зібратися та проголосувати за виділення коштів на закупівлю генераторів для критично важливого об’єкту лише під кінець року", - розповів він.

За словами Чауса, бюджет міста досі не прийнято.



"А це значить - нема коштів на харчування дітей у садках та школах, компенсацію різниці в тарифах перевізникам, забезпечення базових потреб медичних та соціальних закладів.", - пояснив очільник регіону.

За його словами, сьогодні він мав розмову з міським головою Ольгою Попенко та керівниками комунальних установ міста.

"Є звернення щодо введення військової адміністрації. Сама процедура нова. Однак фахівці ОВА вже її вивчали, зокрема в контексті прифронтових громад. Втім, варто ще раз її проаналізувати з урахуванням сьогоднішньої заяви", - констатував Чаус.