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"Критична ситуація". Голова Прилук просить ввести військову адміністрацію

Фото: голова Прилук Ольга Попенко (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Прилуках Чернігівської області склалась критична ситуація через те, що депутати досі не прийняли міський бюджет. Голова міста Ольга Попенко просить ввести військову адміністрацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Критична ситуація склалася у Прилуках. Депутати міської ради змогли зібратися та проголосувати за виділення коштів на закупівлю генераторів для критично важливого об’єкту лише під кінець року", - розповів він.

За словами Чауса, бюджет міста досі не прийнято.

"А це значить - нема коштів на харчування дітей у садках та школах, компенсацію різниці в тарифах перевізникам, забезпечення базових потреб медичних та соціальних закладів.", - пояснив очільник регіону.

За його словами, сьогодні він мав розмову з міським головою Ольгою Попенко та керівниками комунальних установ міста.

"Є звернення щодо введення військової адміністрації. Сама процедура нова. Однак фахівці ОВА вже її вивчали, зокрема в контексті прифронтових громад. Втім, варто ще раз її проаналізувати з урахуванням сьогоднішньої заяви", - констатував Чаус.

Як повідомлялось, у Чернігівській області з 31 січня до 2 лютого зберігатиметься важка гідрологічна ситуація. Синоптики попереджають про затоплення заплави та житлових будинків низки сіл.

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Черниговская область