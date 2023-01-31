"Критична ситуація". Голова Прилук просить ввести військову адміністрацію

У Прилуках Чернігівської області склалась критична ситуація через те, що депутати досі не прийняли міський бюджет. Голова міста Ольга Попенко просить ввести військову адміністрацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Критична ситуація склалася у Прилуках. Депутати міської ради змогли зібратися та проголосувати за виділення коштів на закупівлю генераторів для критично важливого об’єкту лише під кінець року", - розповів він.
За словами Чауса, бюджет міста досі не прийнято.
"А це значить - нема коштів на харчування дітей у садках та школах, компенсацію різниці в тарифах перевізникам, забезпечення базових потреб медичних та соціальних закладів.", - пояснив очільник регіону.
За його словами, сьогодні він мав розмову з міським головою Ольгою Попенко та керівниками комунальних установ міста.
"Є звернення щодо введення військової адміністрації. Сама процедура нова. Однак фахівці ОВА вже її вивчали, зокрема в контексті прифронтових громад. Втім, варто ще раз її проаналізувати з урахуванням сьогоднішньої заяви", - констатував Чаус.
Як повідомлялось, у Чернігівській області з 31 січня до 2 лютого зберігатиметься важка гідрологічна ситуація. Синоптики попереджають про затоплення заплави та житлових будинків низки сіл.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.