Критически не хватает медиков: мэр Львова попросил о помощи

Мэр Львова Андрей Садовый обратился с просьбой о помощи ко всем имеющим медицинское образование. По его словам, в области не хватает медработников.

Об этом он заявил в Facebook .

Садовый подчеркнул, что ежедневно во Львовской области госпитализируют 250–300 пациентов с COVID-19, а за последние сутки в больницы поступило рекордное количество - 338 человек.

"Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкам. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей", - написал он.

Он призвал всех желающих, кто имеет медицинское образование, помочь в борьбе с эпидемией: сделать это можно позвонив на горячую линию города 1580 или заполнив соответствующую форму по ссылке.