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Критически не хватает медиков: мэр Львова попросил о помощи

Автор: Артур Родивилов

Мэр Львова Андрей Садовый обратился с просьбой о помощи ко всем имеющим медицинское образование. По его словам, в области не хватает медработников.

Об этом он заявил в Facebook.

Садовый подчеркнул, что ежедневно во Львовской области госпитализируют 250–300 пациентов с COVID-19, а за последние сутки в больницы поступило рекордное количество - 338 человек.

"Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкам. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей", - написал он.

Он призвал всех желающих, кто имеет медицинское образование, помочь в борьбе с эпидемией: сделать это можно позвонив на горячую линию города 1580 или заполнив соответствующую форму по ссылке.

Напомним, ранее мэр города говорил, что Львов могут "закрыть" в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Львовская область может попасть в "красную зону". В этой зоне действуют максимальные карантинные ограничения, в том числе, запрет на массовые мероприятия, прием посетителей в ресторанах и так далее.

Добавим, что с 19 марта во Львове ввели усиленный карантин.

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