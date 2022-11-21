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На Криті стався сильний землетрус: відчувався аж до Каїра

Фото: біля грецького обстрову Крит зафіксовано землетрус (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Біля грецького острова Крит вночі у понеділок, 21 листопада, стався сильний землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Незважаючи на силу поштовхів, екстрених повідомлень від влади про руйнування не надходило.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус стався на глибині 80 км.

Як зазначають в Афінському геодинамічному інституті, він мав магнітуду 5,5 і трясіння відчувалися навіть у столиці Єгипту Каїрі.

Перед цим EMSC переглянув магнітуду землетрусу з 6 до 5,4.

Нагадаємо, що минулого року восени внаслідок землетрусу на Криті магнітудою 5,8 було зруйновано десятки будинків, храми, також загинула одна людина.

Той руйнівний землетрус 27 вересня 2021-го відчувався не лише в Іракліоні, а й на всьому острові, а також на інших, наприклад, Санторіні. Крім того, було зафіксовано інтенсивні афтершоки.

Раніше повідомлялося, що 18 листопада у Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,7 бала. Епіцентр був у районі міста Новодністровська, на глибині 4 км.

А на початку місяця поштовхи від землетрусу в Румунії чути було в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях України, а також на території Молдови.

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