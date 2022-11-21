На Криті стався сильний землетрус: відчувався аж до Каїра

Незважаючи на силу поштовхів, екстрених повідомлень від влади про руйнування не надходило.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус стався на глибині 80 км.

Як зазначають в Афінському геодинамічному інституті, він мав магнітуду 5,5 і трясіння відчувалися навіть у столиці Єгипту Каїрі.

Перед цим EMSC переглянув магнітуду землетрусу з 6 до 5,4.

Нагадаємо, що минулого року восени внаслідок землетрусу на Криті магнітудою 5,8 було зруйновано десятки будинків, храми, також загинула одна людина.

Той руйнівний землетрус 27 вересня 2021-го відчувався не лише в Іракліоні, а й на всьому острові, а також на інших, наприклад, Санторіні. Крім того, було зафіксовано інтенсивні афтершоки.