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На Крите произошло сильное землетрясение: толчки ощутили 4 страны

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Крит, Вторник 12 октября 2021 14:59
На Крите произошло сильное землетрясение: толчки ощутили 4 страны Фото: на Крите произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во вторник, 12 октября на Крите произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Подземные толчки также ощутили жители четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

"Землетрясение произошло в 12:24 и ощущалось во всем регионе, в частности, на островах Касос, Карпатос и Родос. После чего последовал ряд подземных толчков", - говорится в сообщении.

Известно, что эпицентр подводного подземного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова, который все еще восстанавливается после землетрясения магнитудой 5,8 балла в конце сентября.

По информации спасателей, сообщений о пострадавших не поступало.

Вместе с тем сейсмологи сообщают, что сегодняшнее землетрясение произошло не из того же эпицентра, что был в районе Ираклион, 27 сентября.

Напомним, в сентябре на Крите произошло сильное землетрясение, в результате которого были ранены более 20 человек, повреждены дома и церкви, а также возникли оползни горных пород.

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