На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули 4 країни
У вівторок, 12 жовтня на Криті стався сильний землетрус магнітудою 6,3 бала. Підземні поштовхи також відчули жителі чотирьох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
"Землетрус стався о 12:24 і відчувався у всьому регіоні, зокрема, на островах Касос, Карпатос та Родос. Після чого послідувала низка підземних поштовхів", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що епіцентр підводного підземного поштовху знаходився приблизно за 23 кілометри від південно-східного узбережжя острова, який все ще оговтується після землетрусу магнітудою 5,8 бала в кінці вересня.
За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих не надходило.
Разом з тим сейсмологи повідомляють, що землетрус сьогодні стався не з того ж епіцентру, що був, в районі Іракліон, 27 вересня.
Нагадаємо, у вересні на Криті стався сильний землетрус, внаслідок якого були поранені понад 20 людей, пошкоджені будинки і церкви, а також виникли зсуви гірських порід.