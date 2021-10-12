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На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули 4 країни

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Крит, Вівторок 12 жовтня 2021 14:59
На Криті стався сильний землетрус: поштовхи відчули 4 країни Фото: на Криті стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 12 жовтня на Криті стався сильний землетрус магнітудою 6,3 бала. Підземні поштовхи також відчули жителі чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

"Землетрус стався о 12:24 і відчувався у всьому регіоні, зокрема, на островах Касос, Карпатос та Родос. Після чого послідувала низка підземних поштовхів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що епіцентр підводного підземного поштовху знаходився приблизно за 23 кілометри від південно-східного узбережжя острова, який все ще оговтується після землетрусу магнітудою 5,8 бала в кінці вересня.

За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих не надходило.

Разом з тим сейсмологи повідомляють, що землетрус сьогодні стався не з того ж епіцентру, що був, в районі Іракліон, 27 вересня.

Нагадаємо, у вересні на Криті стався сильний землетрус, внаслідок якого були поранені понад 20 людей, пошкоджені будинки і церкви, а також виникли зсуви гірських порід.

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