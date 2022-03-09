Кристина Квин: Путин превращает РФ в участника "клуба Северной Кореи и Ирана"

По ее словам, уже сейчас россияне фактически отрезаны от международного финансового сообщества, международного торгового сообщества, от возможности путешествовать или летать за пределы России, посещать Европу или другие направления в мире, чтобы иметь возможность жить современной жизнью.

"Сейчас Россию втягивают в клуб, в который входят такие страны, как Северная Корея, Иран или Сирия", - заявила Квин.

Дипломат выразила надежду на то, что россияне осознают, что сделал президент Путин. А именно украл у них светлое будущее и принес им будущее, которое сделает их беднее и менее способными извлечь выгоду из преимуществ открытого общества.

Кристина Квин также добавила, что граждане РФ способны выйти на протесты против власти.

"Я надеюсь на это (что тысячи протестующих превратятся в миллионы. - Ред.), потому что я искренне считаю, что все россияне должны быть глубоко возмущены тем, что их правительство делает от их имени, глубоко возмущены тем фактом, что президент Путин превращает их страну в изгоя, от чего она не сможет оправиться экономически на протяжении десятилетий", - заявила она.