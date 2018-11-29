Кристин Лагард рассказала о переговорах с Порошенко

Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

Лагард заявила о позитивных и совместных отношениях между Украиной и МВФ

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард рассказала о переговорах с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Лагард заявила, что у нее состоялся конструктивный разговор с Порошенко, в ходе которого они смогли обсудить статус ожидаемого соглашения.

" Президент проинформировал меня о ключевых параметрах бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и в настоящее время рассматривается сотрудниками МВФ. Предварительная оценка является удовлетворительной, и ожидается, что процесс будет завершен в ближайшее время", - заявила Лагард.

Также она рассказала, что была изучена возможность технической помощи со стороны МВФ для укрепления налогового администрирования уровня налогово-бюджетной системы, обеспечив при этом устойчивость долга.

"10 декабря 2018 года, и после этого будет созвано заседание Исполнительного совета для обсуждения соглашения о "stand-by", - рассказала управляющий директор МВФ.

"Мы подтвердили позитивные и совместные отношения между Украиной и МВФ", - добавила Лагард.

Напомним, Порошенко заявил, что МВФ одобрил ключевые показатели госбюджета-2019 для дальнейшего сотрудничества. Президент Украины заявил, что согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам.