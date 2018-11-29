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Крістін Лагард розповіла про переговори з Порошенком

Новини » Політика    29.11.2018 - 07:02
Крістін Лагард розповіла про переговори з Порошенком
Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Лагард заявила про позитивні і спільні відносини між Україною і МВФ

Керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард розповіла про переговори з президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВФ.

Лагард заявила, що у неї відбулася конструктивна розмова з Порошенком, в ході якої вони змогли обговорити статус очікуваної угоди.

"Президент проінформував мене про ключові параметри бюджету на 2019 рік, який нещодавно був схвалений парламентом і в даний час розглядається співробітниками МВФ. Попередня оцінка є задовільною, і очікується, що процес буде завершено найближчим часом", - заявила Лагард.

Також вона розповіла, що була вивчена можливість технічної допомоги з боку МВФ для зміцнення податкового адміністрування рівня податково-бюджетної системи, забезпечивши при цьому стійкість боргу.

"10 грудня 2018 року, і після цього буде скликано засідання Виконавчої ради для обговорення угоди про stand-by", - розповіла керуючий директор МВФ.

"Ми підтвердили позитивні і спільні відносини між Україною і МВФ", - додала Лагард.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що МВФ схвалив ключові показники держбюджету-2019 для подальшого співробітництва. Президент України заявив, що згідно з попередніми оцінками МВФ, ключові показники Державного бюджету України на 2019 рік відповідають погодженим з Фондом параметрами.

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