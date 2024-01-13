Крістіансен виграв біатлонний спринт у Рупольдінгу, українці фінішували поза топ-30

31-річний скандинав виявився найшвидшим на 10-кілометровій трасі. Він подолав дистанцію за 22:27,2 хвилини.

Крістіансен на обох вогневих рубежах закрив усі мішені. Це вкупі з хорошою швидкістю дозволило йому на майже 17 секунд випередити італійця Томмазо Джакомеля. Той навіть з одним промахом примудрився випередити старшого з братів Бьо – Тар'єя.

Натомість у топ-10 фінішували ще кілька норвежців. Йоганнес Дале посів 5-те місце, його тезка Бьо завершив гонку дев'ятим, а Стурла Гольм Легрейд здобув 10-ту підсумкову позицію. Переможець спринту в Обергофі Бенедікт Долль з Німеччини опинився на 19-й сходинці.

Серед українців найкраще виступив Денис Насико. Він обійшовся без промахів, але серйозно відстав ходом і фінішував на 39-й позиції. Зовсім поруч розташувався його співвітчизник Тарас Лесюк із одним пострілом у "молоко".

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

Ветле Шостад Крістіансен Томмазо Джакомель (+16,9) Йоганнес Бьо (+20,1)

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39. Денис Насико (+1:39,1)

41. Тарас Лесюк (+1:41,9)

53. Віталій Мандзин (+1:54,7)

59. Артем Тищенко (+2:01,7)

70. Антон Дудченко (+2:16,9)