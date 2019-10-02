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Крищенко розкрив деталі спецоперації з перестрілкою під Києвом

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 17:02
Крищенко розкрив деталі спецоперації з перестрілкою під Києвом
Фото: стрілянина під Києвом (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначається, що є відео, де іноземець здійснював постріли в бік правоохоронців

Голова поліції Києва Андрій Крищенко розкрив деталі спецоперації з перестрілкою під Києвом, під час якої вбили іноземця. Про це він заявив під час брифінгу з цього питання, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, спецоперація в Хотянівці почалася в 6 ранку. Тоді до будівельного вагончика, де переховувався громадянин Грузії, приїхали правоохоронці та через гучномовець повідомили про те, що вони починають спецоперацію.

Після цього, за даними командира КОРДу (поліція особливого призначення України), зловмисник сховався під ліжком, а незабаром через щілину почав стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього двоє спецназівців отримали поранення.

"Коли ми намагалися, застосовуючи всі заходи безпеки, тому що він міг застосувати вибухонебезпечні предмети через відкриті двері, він робив кілька пострілів через двері, намагався з двома пістолетами в руках. У нас є відео, де зловмисник здійснював постріли в бік правоохоронців, але завдяки тому, що ми це все продумали, у нас були групи прикриття, які прикривали штурмові групи, і вони зробили у відповідь вогонь на поразку. Там по-іншому не можна було ніяк діяти, тому що ми могли самі загинути на цьому місці", - сказав командир КОРДу.

Далі коли правоохоронці зрозуміли, що іноземець вже не загрожує їм, вони викликали швидку, але врятувати зловмисника не вдалося, він загинув на місці. Двох поранених спецназівців госпіталізували. Один потерпілий отримав поранення плеча та передпліччя, а інший - сліпе поранення грудини, куля застрягла в його бронежилеті. Зараз життю правоохоронців нічого не загрожує.

Брифінг начальника Поліція Києва Андрій Крищенко та командира КОРДу щодо спецоперації в селі Хотянівка на Київщині

Опубліковано Оксаною Блищик Середа, 2 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, що під Києвом поліцейські ліквідували іноземця, який відкрив вогонь на правоохоронців.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік стріляв у поліцейських. Зазначається, що чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів.

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