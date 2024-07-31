Криптозлочини: що очікувати в майбутньому

Використання криптовалюти стало все більш популярним, приваблюючи як інвесторів, так і тих, хто прагне використовувати їх для злочинних цілей.
Про це заявив адвокат, СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
За його словами, зростання інтересу до цифрових активів супроводжується збільшенням кількості криптозлочинів, які стають все складнішими та витонченішими.
Найпопулярнішими схемами криптошахрайства стали програми-вимагачі та використання даркнету. Програми-вимагачі – це вид шкідливого програмного забезпечення, яке після потрапляння на комп'ютер чи інший пристрій блокує доступ до системи або шифрує файли, вимагаючи від користувача викуп за відновлення доступу до даних.
Даркнет використовують для шахрайства з криптовалютою через нелегальні ринки, фальшиві інвестиційні платформи, викрадені криптогаманці, послуги відмивання грошей, фішинг та шкідливе ПЗ.
Хоча криптовалюти вважаються анонімними, розробка нових методів аналізу блокчейнів та вдосконалення технологій відстеження можуть зробити анонімність менш надійною.
Як хакери, так і правоохоронні органи використовуватимуть штучний інтелект для вдосконалення своїх методів. Хакери можуть використовувати ШІ для автоматизації атак, а правоохоронці – для виявлення підозрілих транзакцій.
З'являтимуться нові схеми шахрайства, такі як фішинг, атаки з використанням соціальної інженерії та шахрайські ICO (первинні пропозиції монет).
Держави будуть прагнути посилити контроль над криптовалютами. Це може включати введення нових законів, що зобов'язують криптобіржі та гаманці дотримуватися вимог боротьби з відмиванням грошей.
Хакери будуть розробляти нові методи викрадення криптовалют, включаючи атаки на біржі, гарячі гаманці та навіть користувачів.
Щоб уникнути криптошахрайства, важливо дотримуватися певних рекомендацій та вживати заходів для захисту своїх активів. Ось кілька порад, які можуть допомогти знизити ризик стати жертвою шахраїв:
Дотримання цих рекомендацій допоможе вам значно знизити ризики та захистити свої криптовалютні активи від шахраїв.
Отже, як бачимо, злочини в сфері цифрових активів набувають нових форм та стають все більш небезпечними. Для ефективної боротьби з криптозлочинами необхідна спільна робота правоохоронних органів, регуляторів та користувачів. Посилення законодавства, розвиток технологій відстеження та вдосконалення методів захисту допоможуть мінімізувати ці ризики.
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