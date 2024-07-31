Криптопреступления: что ожидать в будущем

Использование криптовалюты стало все более популярным, привлекая как инвесторов, так и тех, кто стремится использовать их для преступных целей.
Об этом заявил адвокат, СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
По его словам, рост интереса к цифровым активам сопровождается увеличением количества криптопреступлений, которые становятся все сложнее и изощреннее.
Самыми популярными схемами криптомошенничества стали программы-требители и использование даркнета. Программы-требители – это вид вредоносного программного обеспечения, которое после попадания на компьютер или другое устройство блокирует доступ к системе или шифрует файлы, требуя от пользователя выкупа за восстановление доступа к данным.
Даркнет используют для мошенничества с криптовалютой через нелегальные рынки, фальшивые инвестиционные платформы, угнанные криптогаманцы, услуги отмывания денег, фишинг и вредоносное ПО.
Хотя криптовалюты считаются анонимными, разработка новых методов анализа блокчейнов и усовершенствование технологий отслеживания могут сделать анонимность менее надежной.
Как хакеры, так и правоохранительные органы будут использовать искусственный интеллект для усовершенствования своих методов. Хакеры могут использовать ИИ для автоматизации атак, а правоохранители – для обнаружения подозрительных транзакций.
Появятся новые схемы мошенничества, такие как фишинг, атаки с использованием социальной инженерии и мошеннические ICO (первоначальные предложения монет).
Государства будут стремиться усилить контроль над криптовалютами. Это может включать введение новых законов, обязывающих криптобиржи и кошельки соблюдать требования борьбы с отмыванием денег.
Хакеры будут разрабатывать новые методы угона криптовалют, включая атаки на бирже, горячие кошельки и даже пользователей.
Чтобы избежать криптомошенничества, важно придерживаться определенных рекомендаций и принимать меры по защите своих активов. Вот несколько советов, которые могут помочь снизить риск стать жертвой мошенников:
Соблюдение этих рекомендаций поможет значительно снизить риски и защитить свои криптовалютные активы от мошенников.
Итак, как видим, преступления в сфере цифровых активов приобретают новые формы и становятся все более опасными. Для эффективной борьбы с криптопреступлениями необходима совместная работа правоохранительных органов, регуляторов и пользователей. Ужесточение законодательства, развитие технологий отслеживания и совершенствование методов защиты помогут минимизировать эти риски.
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