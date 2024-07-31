Криптопреступления: что ожидать в будущем

По его словам, рост интереса к цифровым активам сопровождается увеличением количества криптопреступлений, которые становятся все сложнее и изощреннее.

Какова статистика криптопреступлений за последние годы?

В 2023 году глобальный рынок криптопреступлений достиг 24,2 миллиарда долларов, что меньше, чем в 2022 году, когда он составлял 39,6 миллиарда долларов. В позапрошлом году вообще стал самым удачным для криптопреступников по сумме украденных средств.

Общее количество отдельных мошенничеств в сфере цифровых активов выросло: 2022 год – 219 случаев, а в 2023 – 231.

Основной криптовалютой, которой пользовались киберпреступники, стали стейблкоины, в частности Tether, а на втором месте – биткоин. До 2021 года подавляющее количество транзакций преступники совершали в биткоинах. Кроме того, преступники также применяют эфир и другие альтокины.

К 2021 году большинство преступных транзакций происходило через Bitcoin, однако постепенно его начали вытеснять другие криптовалюты. В частности, стейблкоины стали самыми популярными.

Самыми популярными схемами криптомошенничества стали программы-требители и использование даркнета. Программы-требители – это вид вредоносного программного обеспечения, которое после попадания на компьютер или другое устройство блокирует доступ к системе или шифрует файлы, требуя от пользователя выкупа за восстановление доступа к данным.

Даркнет используют для мошенничества с криптовалютой через нелегальные рынки, фальшивые инвестиционные платформы, угнанные криптогаманцы, услуги отмывания денег, фишинг и вредоносное ПО.

Что ожидать в будущем от криптомошенничества?

Рост числа атак на смарт-контракты.

Развитие методов отслеживания и уменьшения анонимности.

Хотя криптовалюты считаются анонимными, разработка новых методов анализа блокчейнов и усовершенствование технологий отслеживания могут сделать анонимность менее надежной.

Использование искусственного интеллекта.

Как хакеры, так и правоохранительные органы будут использовать искусственный интеллект для усовершенствования своих методов. Хакеры могут использовать ИИ для автоматизации атак, а правоохранители – для обнаружения подозрительных транзакций.

Новые виды мошенничества.

Появятся новые схемы мошенничества, такие как фишинг, атаки с использованием социальной инженерии и мошеннические ICO (первоначальные предложения монет).

Усиление регулировки.

Государства будут стремиться усилить контроль над криптовалютами. Это может включать введение новых законов, обязывающих криптобиржи и кошельки соблюдать требования борьбы с отмыванием денег.

Рост случаев похищения криптовалют.

Хакеры будут разрабатывать новые методы угона криптовалют, включая атаки на бирже, горячие кошельки и даже пользователей.

Рекомендации, как не стать жертвой криптомошенничества

Чтобы избежать криптомошенничества, важно придерживаться определенных рекомендаций и принимать меры по защите своих активов. Вот несколько советов, которые могут помочь снизить риск стать жертвой мошенников:

Используйте только надежные платформы и услуги, проверяя отзывы и рейтинги.

Качественно защищайте аккаунты, используя двухфакторную аутентификацию и изменяя пароли.

Будьте осторожны с инвестициями. Тщательно исследуйте проекты перед инвестированием, проверяйте их репутацию и команду.

Проверяйте адреса сайтов и кошельков во избежание фишинг-атак.

Защищайте устройства, используя антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте его.

Не разглашайте личную информацию и детали ваших криптовалютных активов в социальных сетях или незнакомых людей.

Обратитесь за консультацией к специалисту по использованию криптогаманцев и их защите. Специалисты по кибербезопасности могут предоставить ценные рекомендации и помощь в случаях подозрительных транзакций или угроз.

Соблюдение этих рекомендаций поможет значительно снизить риски и защитить свои криптовалютные активы от мошенников.

Итак, как видим, преступления в сфере цифровых активов приобретают новые формы и становятся все более опасными. Для эффективной борьбы с криптопреступлениями необходима совместная работа правоохранительных органов, регуляторов и пользователей. Ужесточение законодательства, развитие технологий отслеживания и совершенствование методов защиты помогут минимизировать эти риски.