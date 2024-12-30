Криптовалютний ринок у 2025 році: експерт назвав ключові тренди та прогнози

У 2024 році ринок криптовалюти продемонстрував багато нових трендів. За усіма прогнозами, у новому році він продовжить свою еволюцію, реагуючи на гучні глобальні події.

Про це заявив засновник української криптоспільноти Financial Freedom Academy (FFA) Олександр Орловський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН .

Аналізуючи перспективи окремих монет, Олександр Орловський відзначив обмежений потенціал росту біткойна в 2025-му – в межах 20-40%. Проте, ті самі Solana чи Ethereum, чия крива росту стартує пізніше за ВТС, може здорожчати навіть вдвічі.

Якщо ж інвестор розраховує на великі ікси, йому варто звернути увагу на нові монети та монети-меми. Вони мають значний потенціал росту, але нюансом є вищий ризик втрати коштів. Орловський попереджає, на крипторинку неможливо передбачити точний успіх кожної валюти, тому варто обирати між ризиком та потенційним доходом.

"На крипторинку пророцтва не працюють, тож неможливо дати 100% гарантію перемоги певної монети у гонках капіталізації. При виборі токена ми завжди балансуємо між впевненістю у ньому та прибутком, який він може дати. Як на усіх ринках, чим більша впевненість, тим менший прибуток", – зазначив Олександр Орловський.

Фото: Олександр Орловський (з особистого архіву)

Головні виклики для криптоінвестора у 2025 році, на думку засновника FFA – це спад циклу крипторинку і зростання впливу інвестиційних фондів та банків. Перше – це природній етап життєдіяльності криптовалюти і головне – вчасно заробити до падіння. А от змінити правила гри, які задають великі гравці, рядовий інвестор не в силах. Тож основною тактикою може стати аналіз їх поведінки та її повторювання, зокрема у виборі токенів та операціях купівлі-продажу.

В технологічному плані ринок криптовалюти розвиватиметься органічно – технологія блокчейну ставатиме все продуктивнішою та займатиме нові ніші, не тільки в крипті.

Навіть в Україні Мінцифри оголосило про розробку інструменту Сендбокс, який використовуватиме блокчейн та ШІ в державних сервісах. Щодо штучного інтелекту – він вже інтегрований у криптопроцеси. На думку Орловського, великі криптоінвестори використовують його для аналізу та прогнозування.

Важливою подією для криптотрейдерів з України стане легалізація криптовалюти. За прогнозами податкового Комітету Верховної Ради, це може статись вже в першому кварталі.

Однак, за словами Орловського, українська влада не обирає шлях ОАЕ, які через пільгове оподаткування вбудували ринок крипти в фінансову систему без незручностей для трейдерів. На криптоінвесторів в Україні чекатимуть податки, аналогічні з цінними паперами. Проте легалізація може вивести нашу країну в лідери на ринку віртуальних валют.

Всі ці фактори лише підтверджують основну рису ефективних стратегій заробітку – гнучкість. Крипторинок, як і фондовий, реагуватиме на ключові події: від виборів до війни.

"Будьте готові перебудувати свою стратегію заробітку і постійно слідкуйте за крипторинком та світовою політико-економічною сценою. Аналітики Financial Freedom Academy (FFA) регулярно відслідковують актуальні тенденції ринку та оперативно надають цю інформацію для членів нашої криптоспільноти", – підкреслив засновник FFA Олександр Орловський.