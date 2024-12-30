Криптовалютный рынок в 2025 году: эксперт назвал ключевые тренды и прогнозы

В 2024 году рынок криптовалют продемонстрировал много новых трендов. По всем прогнозам, в новом году он продолжит свою эволюцию, реагируя на громкие глобальные события.

Об этом заявил основатель украинского криптосообщества Financial Freedom Academy (FFA) Александр Орловский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН .

Анализируя перспективы отдельных монет, Александр Орловский отметил ограниченный потенциал роста биткойна в 2025-м - в пределах 20-40%. Однако, те же Solana или Ethereum, чья кривая роста стартует позже ВТС, может подорожать даже вдвое.

Если же инвестор рассчитывает на большие иксы, ему стоит обратить внимание на новые монеты и монеты-мемы. Они имеют значительный потенциал роста, но нюансом является высокий риск потери средств. Орловский предупреждает, на крипторынке невозможно предсказать точный успех каждой валюты, поэтому стоит выбирать между риском и потенциальным доходом.

"На крипторынке пророчества не работают, поэтому невозможно дать 100% гарантию победы определенной монеты в гонках капитализации. При выборе токена мы всегда балансируем между уверенностью в нем и прибылью, которую он может дать. Как на всех рынках, чем больше уверенность, тем меньше прибыль", - отметил Орловский.

Главные вызовы для криптоинвестора в 2025 году, по мнению основателя FFA - это спад цикла крипторынка и рост влияния инвестиционных фондов и банков. Первое - это естественный этап жизнедеятельности криптовалюты и главное - вовремя заработать до падения. А вот изменить правила игры, которые задают крупные игроки, рядовой инвестор не в силах. Поэтому основной тактикой может стать анализ их поведения и его повторение, в частности в выборе токенов и операциях купли-продажи.

В технологическом плане рынок криптовалют будет развиваться органично - технология блокчейна будет становиться все более продуктивной и занимать новые ниши, не только в крипте.

Даже в Украине Минцифры объявило о разработке инструмента Сэндбокс, который будет использовать блокчейн и ИИ в государственных сервисах. Что касается искусственного интеллекта - он уже интегрирован в криптопроцессы. По мнению Орловского, крупные криптоинвесторы используют его для анализа и прогнозирования.

Важным событием для криптотрейдеров из Украины станет легализация криптовалюты. По прогнозам налогового Комитета Верховной Рады, это может произойти уже в первом квартале.

Однако, по словам Орловского, украинские власти не выбирают путь ОАЭ, которые через льготное налогообложение встроили рынок крипты в финансовую систему без неудобств для трейдеров. Криптоинвесторов в Украине будут ждать налоги, аналогичные с ценными бумагами. Однако легализация может вывести нашу страну в лидеры на рынке виртуальных валют.

Все эти факторы лишь подтверждают основную черту эффективных стратегий заработка - гибкость. Крипторынок, как и фондовый, будет реагировать на ключевые события: от выборов до войны.

"Будьте готовы перестроить свою стратегию заработка и постоянно следите за крипторынком и мировой политико-экономической сценой. Аналитики Financial Freedom Academy (FFA) регулярно отслеживают актуальные тенденции рынка и оперативно предоставляют эту информацию для членов нашего криптосообщества", - подчеркнул основатель FFA Александр Орловский.