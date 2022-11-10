Криптовалюти потребують належного нагляду, - Білий дім

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг .

Крім того, вона сказала, що Білий дім продовжить стежити за розвитком ситуації на світовому ринку найпопулярніших криптовалют.

"Криптовалюти ризикують завдати шкоди звичайним американцям без належного нагляду, і останні новини, пов'язані з криптовалютою, наголошують на цих побоюваннях", - підкреслила прес-секретар Білого дому.

Раніше заявив Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC Гері Генслер заявив, що компанії, які допомагають спростити транзакції на ринку криптовалют, повинні зареєструватися в SEC. Він заявив, що переважна більшість крипто-токенів кваліфікуються як цінні папери і підпадають під дію відповідних законів .

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