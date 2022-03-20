Криптофонд Украины уже собрал более 60 млн долларов на нужды армии
На нужды Вооруженных сил Украины уже собрано более 60 млн долларов в криптовалюте. Переводы поступают со всего мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Как отмечается в сообщении, в первые дни войны криптовалюта помогла покрыть насущные потребности Вооруженных сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций.
Напомним, что все официальные криптокошельки министерства собраны на сайте: https://donate.thedigital.gov.ua/
Донатить криптоактивы могут люди со всего мира.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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