Криптобіржа WhiteBIT запустила власний блокчейн WB Network

Зазначається, що компанія продовжує створювати продукти згідно з дорожньою картою, яку презентувала рік тому. За цей час компанія випустила у світ власний токен WhiteBIT Token (WBT), успішно реалізувала тестнет майбутньої мережі, провела ретродроп та, врешті решт, запустила в роботу блокчейн WB Network.

Наявність тестової мережі та ретродропу (винагорода користувачів за тестування блокчейну) підкреслює роль спільноти у розвитку WB Network, адже мета проєкту - активне застосування технології в реальному секторі економіки. Для цього WhiteBIT реалізує низку заохочувальних програм - систему розподілу комісій та винагород, програми грантів для амбітних прошктів та інші ініціативи.

Новостворений блокчейн працює на алгоритмі консенсусу Proof-of-Authority (PoA). Згідно з PoA, валідаторами при створенні блоків виступають довірені ноди, що забезпечує стійку та захищену інфраструктуру. WB Network розроблено на основі Geth (Go-Ethereum), а базовою монетою блокчейну є WhiteBIT Coin (WBT), у минулому WhiteBIT Token (WBT).

Наявність власного блокчейну дозволяє токену стати монетою, що надасть активу ще більше перспектив розвитку. Дотримуючись золотого стандарту кібербезпеки, перед запуском WB Network успішно пройшов аудит Hacken та отримав найвищу оцінку.

Напередодні запуску мейннету WB Network команда провела ретродроп - винагороду за участь у тестуванні мережі та додаткових завданнях. У рамках ретродропу користувачі мали виконувати завдання у тестнеті та на платформі Zealy.

Окрім цього враховувалася активність на біржі, наприклад, використання продуктів WhiteBIT, строк існування облікового запису, наявність біржових NFT та, звісно ж, зберігання нативного токена WBT в Holding. Серед учасників у різній пропорції було розділено 100 000 WBT залежно від результатів вищеназваних завдань. На момент публікації цієї статті користувачі вже можуть отримати свою винагороду.

Разом із запуском WB Network стало відомо про низку взаємопов’язаних особливостей блокчейну. Серед них - екосистема WB Soul, особливе напрацювання розробників, завдяки якому користувачі можуть відтворити свою особу у блокчейн-середовищі у безпечний спосіб без надання особистих даних.

Для цього технологія дозволяє застосовувати Soul-атрибути та Soulbound-токени. Значення цих та інших характеристик і складають особу користувача в мережі. Атрибути - це характеристики, які можуть змінюватись, наприклад, кількість WBT у холдингу та статус KYC-верифікації. Soulbound-токени - це незмінні якості кожної WB Soul. Кожен SBT закріплюється за конкретною адресою, тож його неможливо продати або передати. Таким чином, SBT репрезентують унікальні досягнення та статуси, що асоціюються з WB Soul.

Наразі важко окреслити усі переваги екосистеми WB Soul, оскільки сама ідея передбачає безліч варіантів використання технології. Однак зараз відомо про ще одну ініціативу команди, яка принесе користувачам нового блокчейну безумовні переваги - Souldrop. Це програма перерозподілу комісій та фондів WB Network. Для цього було створено смартконтракт, який нараховуватиме винагороди на Soul тим користувачам, які мають WBT у холдингу.

Для того, щоб реалізувати цю та інші програми, частину фондів WBT було перенесено з мережі Tron у WB Network через спалювання WBT та карбування відповідної кількості WBT в мережі WB Network. Детальніше про ці процеси описано у Whitepaper WB Network.

На цьому переваги від зберігання WhiteBIT Coin не закінчуються. Раніше на сайті біржі зʼявилася сторінка-анонс продукту WhiteBIT Launchpad, де користувачі з відповідним рівнем WBT Holding зможуть дізнаватися про нові криптопроєкти до виходу на ринок, голосувати за їх додавання на біржу та брати участь у раундах продажу токенів цих проєктів.

Також у рамках реорганізації фондів WBT, окрім вищезгаданої програми Souldrop, частина монет з фонду екосистеми буде використовуватися для надання грантів амбітним проєктам, що реалізовуватимуть свої рішення на блокчейні WB Network.

"З першого дня роботи біржі ми пообіцяли один одному, що якщо ми за щось взялися - дійдемо до мети на найвищому рівні, бо інакше немає сенсу. І ось чотири роки потому ми запускаємо WB Network, і результатом ми як команда дуже задоволені. Задум полягав у тому, щоб створити стійку інфраструктуру для діяльності амбітних блокчейн-розробників та криптоентузіастів; так би мовити, передати наші найкращі напрацювання криптоспільноті й дати життя новим блокчейн-ідеям. Адже для цього ми всі тут зібралися. Для користувачів WhiteBIT - це новий рівень використання біржі й нові можливості взаємодії з децентралізованими технологіями. Для нас - простір для створення ще більшої кількості масштабних продуктів та сервісів", - прокоментував Володимир Носов, засновник та СЕО WhiteBIT.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. Сьогодні компанія налічує понад 1000 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів і 10+ державних валют.

Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2.5 млрд. Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу.

Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона", партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету "Києво-Могилянська академія".