Криптобіржа WhiteBIT запускає VIP-програму з ексклюзивними можливостями та знижками

VIP-програма налічує усього 10 рівнів. Від початку абсолютно всі користувачі біржі мають рівень учасника "Basic", тобто торгують на WhiteBIT на звичайних умовах із комісіями до 0,1%, а вже з першого рівня "‎Newbie" користувачам присвоюється VIP-статус, з яким вони отримують доступ до ексклюзивних переваг, а саме:

Знижки на комісії мейкера та тейкера на спотовій та маржинальній торгівлі;

Підтримка персонального менеджера та пріоритетна обробка запитів від VIP-клієнтів;

Пріоритетні поповнення та зняття;

Ексклюзивні подарунки, заходи та активності.

З кожним наступним рівнем знижки на торгові комісії зростають. При цьому на рівні користувача "‎Supreme" доступний рібейт на комісії мейкера (відшкодування) - комісія складає -0,001%.

Стати учасником програми можуть усі охочі користувачі WhiteBIT. Для отримання VIP-статусу потрібно виконати 2 умови:

Місячний сумарний обсяг торгів на спотовому та на маржинальному ринку має бути не менше 100 000 USDT в еквіваленті.

Сумарний показник усіх балансів WhiteBIT (враховуючи WBT у Holding, але без урахування Earn) має бути щонайменше 10 000 USDT в еквіваленті.

Користувач може отримати VIP-статус у будь-який день місяця, якщо відповідає умовам рівнів VIP-програми. Вже з наступного місяця, на щомісячній основі, наявний рівень перераховуватиметься за показниками попереднього календарного місяця.

Особливістю WhiteBIT VIP є те, що користувач також має змогу отримати статус VIP, якщо підтвердить торговий баланс та торговий обсяг на іншій біржі, заповнивши відповідну заявку. Але з наступного місяця після подання заявки користувач має підтримувати торговий баланс та обсяг торгів на WhiteBIT, щоб зберегти статус VIP.

Вимоги до участі та знижки за рівнями можна дізнатися зі статті у блозі біржі та на офіційній сторінці програми на WhiteBIT.

Ексклюзивні знижки на комісії, персональний менеджер, прискорена підтримка та багато інших переваг - все це надасть можливість підвищити доходи та забезпечити контроль над вашими інвестиціями.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проект з криптограмотності та блокчейну» на порталі Дія.Освіта.

Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.