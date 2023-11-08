Криптобиржа WhiteBIT запускает VIP-программу с эксклюзивными возможностями и скидками

VIP-программа насчитывает всего 10 уровней. С самого начала абсолютно все пользователи биржи имеют уровень участника "Basic", то есть торгуют на WhiteBIT на обычных условиях с комиссиями до 0,1%, а уже с первого уровня "Newbie" пользователям присваивается VIP-статус, с которым они получают доступ к эксклюзивным. преимуществ, а именно:

скидки на комиссии мейкера и тейкера на спотовой и маржинальной торговле;

поддержка персонального менеджера и приоритетная обработка запросов от VIP-клиентов;

Приоритетные пополнения и снятия;

Эксклюзивные подарки, мероприятия и активность.

С каждым последующим уровнем скидки на торговые комиссии вырастают. При этом на уровне пользователя "Supreme" доступен рибейт на комиссии мейкера (возмещение) - комиссия составляет -0,001%.

Стать участником программы могут все желающие WhiteBIT. Для получения VIP-статуса нужно выполнить 2 условия:

Месячный суммарный объем торгов на спотовом и маржинальном рынке должен быть не менее 100 000 USDT в эквиваленте.

Суммарный показатель всех балансов WhiteBIT (включая WBT в Holding, но без учета Earn) должен быть не менее 10 000 USDT в эквиваленте.

Пользователь может получить VIP-статус в любой день месяца, если удовлетворяет условиям уровней VIP-программы. Уже со следующего месяца, на ежемесячной основе, имеющийся уровень будет пересчитываться по показателям предыдущего календарного месяца.

Особенностью WhiteBIT VIP является то, что пользователь может получить статус VIP, если подтвердит торговый баланс и торговый объем на другой бирже, заполнив соответствующую заявку. Но со следующего месяца после подачи заявки пользователь должен поддерживать торговый баланс и объем торгов на WhiteBIT, чтобы сохранить статус VIP.

Требования к участию и скидкам по уровням можно узнать из статьи в блоге биржи и на официальной странице программы на WhiteBIT.

Эксклюзивные скидки на комиссии, персональный менеджер, ускоренная поддержка и многие другие преимущества - все это позволит повысить доходы и обеспечить контроль над вашими инвестициями.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.