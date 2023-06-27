Криптобіржа WhiteBIT виходить на ринок Польщі

Як зазначають в компанії, польський ринок викликав зацікавленість криптобіржі через надзвичайно розвинену екосистему цифрових активів та сприятливі регуляторні умови.

Згідно з результатами останніх опитувань, 77% поляків стверджують, що знають, що таке криптовалюта. Близько 10% поляків заявляють, що мають віртуальні гроші, а кожен третій вірить, що буде ними розплачуватись у майбутньому. У цьому Польща відрізняється від інших країн Європи.

"Користувачі можуть здійснювати миттєві транзакції у будь-яку точку світу, переказувати кошти своїм близьким чи пасивно заробляти до 24,85% на рік завдяки інструменту "Криптодепозит". Також на криптобіржі немає обмежень щодо обсягу зняття коштів", - додають в компанії.

На біржі вже доступний польський злотий (PLN) та ще 9 державних валют, понад 350 торгових пар і 270 активів.

"Глобальна мета і місія нашої компанії - досягти масового впровадження технологій блокчейн і збільшити криптовалютну спільноту у світі. Майбутнє людства за цифровими технологіями, зокрема блокчейном. Це те, у що ми віримо і чого дотримуємося. Вихід на ринок Польщі - логічний крок розвитку не лише WhiteBIT, а й криптовалютної спільноти загалом. Тут є великий суспільний запит на впровадження і використання блокчейн-технологій, є зацікавленість і підтримка з боку держави і банківського сектору, і головне - є сприятливі умови для їх розвитку. Ми виходимо на польський ринок, щоб користувачі могли скористатися перевагами платформи та широкої екосистеми наших проєктів. Ми хочемо задати новий рівень у криптоіндустрії в Польщі, слідуючи нашому DNA - You set the level", - заявив засновник та СЕО компанії Володимир Носов.

Нагадаємо, WhiteBIT має понад 4 млн зареєстрованих клієнтів у всьому світі. Незалежний аудит, проведений компанією Hacken, присвоїв WhiteBIT рейтинг AAA, що зробило її другою найбезпечнішою біржею у світі.

Також компанія є офіційним партнером футбольного клубу Барселона та збірної України з футболу.

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