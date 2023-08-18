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Криптобіржа WhiteBIT стала партнером TOKEN2049 у Сінгапурі

Фото: криптобіржа WhiteBIT стала партнером TOKEN2049 у Сінгапурі (прес-служба компанії)
Автор: Сергей Новиков

Одна з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT стала партнером TOKEN2049, що відбудеться 13–14 вересня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в повідомленні, TOKEN2049 є однією з найпрестижніших криптовалютних подій року, де представники провідних компаній і проектів у сфері Web3 обмінюються унікальними поглядами на галузь. ʼ

Зустріч передбачає виступи понад 200 спікерів, 300 експонентів, 10 000 відвідувачів і понад 300 додаткових активностей на криптотематику, серед яких безліч воркшопів, мітапів і хакатон, що сприятимуть нетворкінгу між криптоентузіастами.

"Участь у міжнародних Web3-форумах - це не просто можливість популяризувати нашу криптобіржу. Це процес обміну думками, до якого приєднуються найяскравіші розуми криптосвіту. Ми прагнемо знаходити нових партнерів, інсайти й інновації, щоб активно розвивати галузь та прискорювати масадопшн криптовалют у світі. Наша співпраця, знання та відкритість відчиняють двері до необмежених можливостей", - прокоментував засновник і СЕО компанії Володимир Носов.

Нагадаємо, WhiteBIT була заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10 національних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Компанія є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та кіберспортивної платформи FACEIT.

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