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Криптобиржа WhiteBIT стала партнером TOKEN2049 в Сингапуре

Фото: криптобиржа WhiteBIT стала партнером TOKEN2049 в Сингапуре (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Европы WhiteBIT стала партнером TOKEN2049, который состоится 13–14 сентября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, TOKEN2049 является одним из самых престижных криптовалютных событий года, где представители ведущих компаний и проектов в сфере Web3 обмениваются уникальными взглядами на отрасль. ʼ

Встреча предусматривает выступления более 200 спикеров, 300 экспонентов, 10 000 посетителей и свыше 300 дополнительных активностей на криптотематику, среди которых множество воркшопов, митапов и хакатон, способствующих нетворкингу между криптоэнтузиастами.

"Участие в международных Web3-форумах - это не просто возможность популяризировать нашу криптобиржу. Это процесс обмена мнениями, к которому присоединяются самые яркие умы криптомира. Мы стремимся находить новых партнеров, инсайты и инновации, чтобы активно развивать отрасль и ускорять массадопшн криптовалют в мире. сотрудничество, знание и открытость открывают двери до неограниченных возможностей", - прокомментировал основатель и СЕО компании Владимир Носов.

Напомним, WhiteBIT была основана в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 национальных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

Компания является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольному клубу "Барселона" и киберспортивной платформе FACEIT.

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Сингапуркриптоиндустрия