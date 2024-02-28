Криптобіржа WhiteBIT стала офіційним брокером на TradingView

WhiteBIT стала офіційним брокером на платформі для криптовалютного трейдингу TradingView. Це дозволяє користувачам торгувати на майданчику, підвʼязати свій криптогаманець та використовувати свій баланс на біржі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Також користувачі WhiteBIT отримали можливість аналізувати ринок і використовувати інші інструменти TradingView, що спрощують спотову торгівлю криптовалютами та підіймають її на якісно новий рівень.

Основні переваги цієї інтеграції:

Доступ до інструментів TradingView: користувачі WhiteBIT тепер мають можливість використовувати більше ніж 15 типів графіків, порівнювати інструменти, проводити аналіз декількох таймфреймів, отримувати активні цінові та технічні сповіщення й багато іншого.

користувачі WhiteBIT тепер мають можливість використовувати більше ніж 15 типів графіків, порівнювати інструменти, проводити аналіз декількох таймфреймів, отримувати активні цінові та технічні сповіщення й багато іншого. Спотова торгівля: ця інтеграція дозволяє використовувати Limit, Stop-Limit, Stop-Market і Market ордери та інструменти TradingView для спотової торгівлі.

ця інтеграція дозволяє використовувати Limit, Stop-Limit, Stop-Market і Market ордери та інструменти TradingView для спотової торгівлі. Проста інтеграція: користувачі, що бажають скористатися цією можливістю, мають створити акаунти на WhiteBIT і TradingView, підтвердити особу на біржі (KYC) та активувати двофакторну аутентифікацію (2FA). Після цього вони зможуть зв'язати свої акаунти та взаємодіяти з TradingView через WhiteBIT, що відбувається за лічені секунди.

Як зазначають в компанії, спільна інтеграція WhiteBIT і TradingView відкриває нові можливості для трейдерів, дозволяючи їм отримати доступ до однієї з найкращих платформ для трейдингу та аналізу ринків.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

WhiteBIT разом з Києво-Могилянською академією та Міністерством цифрової трансформації створює освітні продукти для отримання вичерпних та фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС, є партнером збірної України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор".