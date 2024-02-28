Криптобиржа WhiteBIT стала официальным брокером на TradingView

WhiteBIT стала официальным брокером на платформе для криптовалютного трейдинга TradingView. Это позволяет пользователям торговать на площадке, подвязать свой криптогаманец и использовать свой баланс на бирже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Также пользователи WhiteBIT получили возможность анализировать рынок и использовать другие инструменты TradingView, упрощающие спотовую торговлю криптовалютами и поднимающие ее на качественно новый уровень.

Основные преимущества этой интеграции:

Доступ к инструментам TradingView: пользователи WhiteBIT теперь могут использовать более 15 типов графиков, сравнивать инструменты, проводить анализ нескольких таймфреймов, получать активные ценовые и технические оповещения и многое другое.

пользователи WhiteBIT теперь могут использовать более 15 типов графиков, сравнивать инструменты, проводить анализ нескольких таймфреймов, получать активные ценовые и технические оповещения и многое другое. Спотовая торговля: эта интеграция позволяет использовать Limit, Stop-Limit, Stop-Market и Market ордера и TradingView инструменты для спотовой торговли.

эта интеграция позволяет использовать Limit, Stop-Limit, Stop-Market и Market ордера и TradingView инструменты для спотовой торговли. Простая интеграция: пользователи, желающие воспользоваться этой возможностью, должны создать аккаунты на WhiteBIT и TradingView, подтвердить личность на бирже (KYC) и активировать двухфакторную аутентификацию (2FA). После этого они смогут связать свои аккаунты и взаимодействовать с TradingView через WhiteBIT, происходящее в считанные секунды.

Как отмечают в компании, совместная интеграция WhiteBIT и TradingView открывает новые возможности для трейдеров, позволяя получить доступ к одной из лучших платформ для трейдинга и анализа рынков.

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют.

WhiteBIT вместе с Киево-Могилянской академией и Министерством цифровой трансформации создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИДом, является партнером сборной Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор".