Криптобіржа WhiteBIT розповіла про досягнення у сфері розробки блокчейн-продуктів

Система WB Soul Ecosystem здатна відтворювати анонімну цифрову ідентичність користувача. Базовий набір характеристик WB Soul складається з атрибутів облікового запису користувача WhiteBIT.

Soul "синхронізується" зі станом облікового запису, не розголошуючи дані користувача в публічному блокчейні.

"Сучасні блокчейн-рішення можуть радикально вплинути на обробку особистих даних, надаючи більше контролю користувачам і забезпечуючи підвищену приватність. Цей підхід стане основою для покращення взаємодії між користувачами та організаціями в глобальному цифровому просторі", - зазначив спікер біржі.

Серед інших тем, які були розглянуті на форумі, можна виокремити цифрові трансформації в системі охорони здоров’я, інновації в енергетичній сфері, переваги блокчейну в ланцюгах постачання харчових продуктів, мережеві технології майбутнього та питання кібербезпеки та конфіденційності інформації.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют.

WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Компанія також співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та платформи FACEIT.