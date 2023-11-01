Криптобиржа WhiteBIT рассказала о достижениях в сфере разработки блокчейн-продуктов

Система WB Soul Ecosystem способна воспроизводить анонимную цифровую идентичность пользователя. Базовый набор характеристик WB Soul состоит из атрибутов учетной записи WhiteBIT.

Soul "синхронизируется" с состоянием аккаунта, не разглашая данные пользователя в публичном блокчейне.

"Современные блокчейн-решения могут радикально повлиять на обработку личных данных, предоставляя больше контроля пользователям и обеспечивая повышенную конфиденциальность. Этот подход станет основой для улучшения взаимодействия между пользователями и организациями в глобальном цифровом пространстве", - отметил спикер биржи.

Среди других тем, которые были рассмотрены на форуме, можно выделить цифровые трансформации в системе здравоохранения, инновации в энергетической сфере, преимущества блокчейна в цепях поставок пищевых продуктов, сетевые технологии будущего и вопросы кибербезопасности и конфиденциальности информации.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Компания также сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, ФК Барселона и Трабзонспор, Lifecell и платформы FACEIT.