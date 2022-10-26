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Криптобіржа WhiteBIT оновила функціонал картки Visa/Mastercard

Фото: CEO WhiteBIT Володимир Носов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Найбільша криптовалютна біржа розширила функціонал, який забезпечує інтеграцію з Visa/Mastercard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Відтепер для користувачів WhiteBIT доступне поповнення банківської картки Visa/Mastercard доларами (USD) та євро (EUR). Можливість виводити ці валюти з Visa/Mastercard клієнти WhiteBIT вже отримали дещо раніше. Всі ці операції можна здійснювати безпосередньо зі свого акаунта на WhiteBIT у мобільному додатку чи на сайті криптовалютної біржі.

"Для операцій з Visa/Mastercard нашим користувачам більше не потрібні додаткові додатки або сервіси. Ми прагнемо, щоб потрапивши в екосистему біржі WhiteBIT, клієнти отримували всі можливі фінансові послуги. За допомогою нового функціоналу наші користувачі зможуть, скажімо, миттєво диверсифікувати свій інвестиційний портфель. А, наприклад, криптокартки, випущені у кооперації з найбільшими гравцями фінансової та IT-сфери, забезпечують можливість оплати криптою будь-яких товарів чи послуг. Зручність, безпека та швидкість - ось три наріжні камені, на яких ми будуємо наше спільне блокчейн-майбутнє", - розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Зазначимо, що криптобіржа, як і звичайний банк, має певну комісію, яку стягує за виведення грошей. У WhiteBIT вона становить 2 USD + 2% за кожну транзакцію. Це - найнижчий відповідний показник в Європі.

Також нагадаємо, що користувачам WhiteBIT вже доступне виведення гривні (UAH) на міжнародний номер банківського рахунку - IBAN.

Нагадаємо, WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

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