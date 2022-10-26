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Криптобиржа WhiteBIT обновила функционал карты Visa/Mastercard

Фото: CEO WhiteBIT Владимир Носов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Крупнейшая криптовалютная биржа расширила функционал, обеспечивающий интеграцию с Visa/Mastercard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.

Теперь для пользователей WhiteBIT доступно пополнение банковской карты Visa/Mastercard долларами (USD) и евро (EUR). Возможность выводить эти валюты из Visa/Mastercard клиенты WhiteBIT уже получили несколько раньше. Все эти операции можно совершать непосредственно со своего аккаунта на WhiteBIT в мобильном приложении или на сайте криптовалютной биржи.

"Для операций с Visa/Mastercard нашим пользователям больше не нужны дополнительные приложения или сервисы. Мы стремимся, чтобы попав в экосистему биржи WhiteBIT, клиенты получали все возможные финансовые услуги. С помощью нового функционала наши пользователи смогут, скажем, мгновенно диверсифицировать свой инвестиционный портфель. А, например, криптокартки, выпущенные в кооперации с крупнейшими игроками финансовой и IT-сферы, обеспечивают возможность оплаты криптой любых товаров или услуг", - рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Отметим, что криптобиржа, как и обычный банк, имеет определенную комиссию, взимаемую за вывод денег. В WhiteBIT она составляет 2 USD + 2% за каждую транзакцию. Это - самый низкий соответствующий показатель в Европе.

Также напомним, что пользователям WhiteBIT уже доступен вывод гривны (UAH) на международный номер банковского счета – IBAN.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

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