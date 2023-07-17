Криптобіржа WhiteBIT оголосила про Retrodrop перед запуском власної мережі блокчейну

Європейська криптовалютна біржа українського походження WhiteBIT оголосила про Retrodrop перед запуском власної мережі блокчейну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Як відомо, нещодавно WhiteBIT анонсувала винагороду у WhiteBIT Token (WBT) - нативних токенах біржі за тестування власного блокчейну WB Network. Це фінальний етап перед запуском основної мережі. Компанія розказала які саме умови участі та що треба зробити охочим аби взяти участь у WB Network Retrodrop.
За дорожньою картою WhiteBIT Token, підготовка власного блокчейну мала завершитись до кінця 2 кварталу 2023 року. 30 червня WhiteBIT заявили про повну технічну готовність WB Network до релізу - наразі для запуску мейннету необхідно дочекатися результатів аудиту з безпеки, який вже перебуває на фінальній стадії.
Очікується, що умови ретродропу будуть діяти до релізу мейннету.
WB Network Retrodrop - це програма, що проводиться проєктом під час підготовки до запуску головної мережі та передбачає винагороду для її учасників. Щоб отримати винагороду необхідно проявити активність та виконати зазначені проєктом завдання.
Усі завдання WB Network Retrodrop поділяються на 3 категорії та пов'язані з біржею, власне тестовою мережею та завданнями на Zealy (платформа, на якій можна виконувати завдання від різноманітних блокчейн-проєктів).
WB Soul — це цифрова репрезентація користувача на блокчейні WhiteBIT. Це унікальний ідентифікатор, який є своєрідним “мостом" між біржею та WB Network. Його може створити будь-який користувач WhiteBIT з KYC (верифікація користувача).
Щоб зареєструвати WB Soul треба зробити наступні кроки:
Інформація про WB Soul буде відображена в Explorer. Персональні дані не передаються в блокчейн під час створення або використання WB Soul. Усі WB Souls у тестнеті будуть автоматично перенесені до мейннету.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.