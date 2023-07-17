Криптобіржа WhiteBIT оголосила про Retrodrop перед запуском власної мережі блокчейну

Як відомо, нещодавно WhiteBIT анонсувала винагороду у WhiteBIT Token (WBT) - нативних токенах біржі за тестування власного блокчейну WB Network. Це фінальний етап перед запуском основної мережі. Компанія розказала які саме умови участі та що треба зробити охочим аби взяти участь у WB Network Retrodrop.

За дорожньою картою WhiteBIT Token, підготовка власного блокчейну мала завершитись до кінця 2 кварталу 2023 року. 30 червня WhiteBIT заявили про повну технічну готовність WB Network до релізу - наразі для запуску мейннету необхідно дочекатися результатів аудиту з безпеки, який вже перебуває на фінальній стадії.

Очікується, що умови ретродропу будуть діяти до релізу мейннету.

WB Network Retrodrop - це програма, що проводиться проєктом під час підготовки до запуску головної мережі та передбачає винагороду для її учасників. Щоб отримати винагороду необхідно проявити активність та виконати зазначені проєктом завдання.

Усі завдання WB Network Retrodrop поділяються на 3 категорії та пов'язані з біржею, власне тестовою мережею та завданнями на Zealy (платформа, на якій можна виконувати завдання від різноманітних блокчейн-проєктів).

Створення WB Soul, цифрового ідентифікатора користувача, що пов’язує WhiteBIT та блокчейн WB Network. Наявність WB Soul є обовʼязковою умовою для участі у ретродропі. Окрім WB Soul, на біржі можна мати WBT у Holding, що, за словами представників біржі, збільшує розмір винагороди, надає додаткові переваги користувачам у рамках біржової екосистеми, а також стане основою для програм перерозподілу комісій мережі WB Network після релізу мейннету. Існує 11 рівнів Holding. Що вище рівень, тим більше нагорода. Таким чином, WhiteBIT хоче вшанувати лояльних прихильників екосистеми WhiteBIT. Активність у тестовій мережі. Команда WhiteBIT свідомо вирішила не розкривати що саме потрібно робити, та рекомендує розробити власний підхід до тестування мережі. Завдання на платформі Zealy належать до різних дій, які має зробити учасник. Наприклад, підписатися на президента компанії у Twitter, приєднатися до Telegram-спільноти тощо. За кожну дію надаватимуться бали, що потім враховуватимуться при розподілі винагород.

Що таке WB Soul та як його зареєструвати

WB Soul — це цифрова репрезентація користувача на блокчейні WhiteBIT. Це унікальний ідентифікатор, який є своєрідним “мостом" між біржею та WB Network. Його може створити будь-який користувач WhiteBIT з KYC (верифікація користувача).

Щоб зареєструвати WB Soul треба зробити наступні кроки:

Під’єднай Web3-гаманець до свого облікового запису в налаштуваннях.

Переконайся, що KYC-верифікацію пройдено.

Перейди на сторінку WB Soul.

Погодься з умовами.

Підтвердь дію натиснувши кнопку.

Інформація про WB Soul буде відображена в Explorer. Персональні дані не передаються в блокчейн під час створення або використання WB Soul. Усі WB Souls у тестнеті будуть автоматично перенесені до мейннету.