Криптобиржа WhiteBIT объявила о Retrodrop перед запуском собственной блокчейной сети

Европейская криптовалютная биржа украинского происхождения WhiteBIT объявила о Retrodrop перед запуском собственной блокчейной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.
Как известно, недавно WhiteBIT анонсировала вознаграждение в WhiteBIT Token (WBT) - нативных токенах биржи за тестирование собственного блокчейна WB Network. Это финальный этап перед запуском основной сети. Компания рассказала, какие именно условия участия и что нужно сделать желающим, чтобы принять участие в WB Network Retrodrop.
По дорожной карте WhiteBIT Token, подготовка собственного блокчейна должна была завершиться к концу 2 квартала 2023 года. 30 июня WhiteBIT заявили о полной технической готовности WB Network к релизу - для запуска мейннета необходимо дождаться результатов аудита по безопасности, который уже находится на финальной стадии.
Ожидается, что условия ретродропа будут действовать до релиза мейннета.
WB Network Retrodrop - это программа, проводимая проектом при подготовке к запуску главной сети и предусматривающая вознаграждение для ее участников. Чтобы получить вознаграждение, необходимо проявить активность и выполнить указанные проектом задачи.
Все задания WB Network Retrodrop делятся на 3 категории и связаны с биржей, собственно тестовой сетью и задачами на Zealy (платформа, на которой можно выполнять задания от различных блокчейн-проектов).
WB Soul – это цифровая репрезентация пользователя на блокчейне WhiteBIT. Это уникальный идентификатор, который является своеобразным мостом между биржей и WB Network. Его может создать любой пользователь WhiteBIT из KYC (верификация пользователя).
Чтобы зарегистрировать WB Soul, нужно сделать следующие шаги:
Информация о WB Soul будет отображена в Explorer. Персональные данные не передаются в блокчейн при создании или использовании WB Soul. Все WB Souls в тестете будут автоматически перенесены в мейннет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.