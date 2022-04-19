Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові санкційні заходи глобальної криптобіржі Currency.com щодо громадян РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал урядовця.
Біржа криптовалют оголосила про нові санкції проти росіян. Currency.com припинила проведення операцій та почала розривати договори в односторонньому порядку.
"Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення. До цього Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із Росії", – написав Федоров.
У березні одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків і платіжних систем. Обмеження запровадили для установ, які потрапили під санкції Заходу.
До слова, німецькка компанія Henkel припинила вести бізнес на території РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.