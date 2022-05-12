Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян. Функция не становится доступной для них даже при попытке воспользоваться ею в другой стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что криптобиржа также заблокировала аккаунты дочерей министра иностранных дел России Сергея Лаврова и прессекретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Отныне они не могут торговать, или же переводить свои криптоактивы.

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