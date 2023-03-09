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Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати долари та євро через P2P

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Четвер 09 березня 2023 15:38
Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати долари та євро через P2P Фото: криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати долари та євро через P2P (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати й продавати долари, а також євро через свій p2p-сервіс. Рішення було прийнято в рамках десятого пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Також зазначається, що біржа заборонила громадянам ЄС купувати й продавати рубля

"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть вибирати інші доступні фіатні валюти", - зазначив представник біржі та додав, що росіяни й надалі можуть використовувати рублі на криптомайданчику.

P2P-сервіси росіяни активно використовують в якості інструменту для переказу грошей за кордон після ускладнення SWIFT-переказів. Завдяки таким сервісам можна переказати гроші з одного "гаманця" на інший або ж купити криптовалюту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський Союз нещодавно ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії.

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