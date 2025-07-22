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У Криму ЗСУ змусили окупантів евакуювати С-400 та тікати з військової частини (фото)

Вівторок 22 липня 2025 09:55
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У Криму ЗСУ змусили окупантів евакуювати С-400 та тікати з військової частини (фото) Ілюстративне фото: у Криму росіяни евакуюють С-400 (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Партизани проникли у склад 12-го зенітно-ракетного полку росіян, який базується у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", помічено різку зміну в структурі розміщення особового складу і техніки окупантів. Зокрема, російське командування ухвалило рішення про розквартирування основної маси військовослужбовців за межі території частини.

"Причина - страх бути ураженими ударами з боку Сил оборони України", - пише "АТЕШ".

З'ясувалось, що у рамках цих заходів усю військову техніку, включно із зенітно-ракетними комплексами С-400, було переміщено в укриття і безпечні райони. А на території частини залишилися лише ті військовослужбовці, які несуть бойове чергування.

"Така поведінка командування свідчить про зростаючу вразливість військового об'єкта на окупованій території та панічні рішення, які приймаються в умовах реальної загрози", - вважають в "АТЕШ".

С-300/С-400

Зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400 - це сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони, створені для знищення широкого спектра повітряних цілей: від літаків до крилатих і балістичних ракет.

Комплекс С-300 був прийнятий на озброєння ще у 1979 році, проте з того часу неодноразово зазнавав модернізацій. Його наступником став С-400 "Тріумф", - покращена версія, яка надійшла на озброєння у 2007 році.

С-400 суттєво переважає С-300 за ключовими характеристиками: дальність ураження може сягати до 400 км, а система здатна одночасно супроводжувати й знищувати більше цілей. Також С-400 може застосовувати найновіші ракети, які, за даними розробників, здатні перехоплювати навіть гіперзвукові об'єкти.

Обидва комплекси включають багатофункціональні радари, пускові установки, командні пункти й транспортно-заряджаючі машини. Системи можуть діяти в автоматизованому режимі та інтегруються в загальну архітектуру ППО.

На початку липня ми писали, що у Криму міг бути уражений російський комплекс С-400. Зокрема, тоді "Кримський вітер" заявляв, що ураження сталось на Керчинському півострові.

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