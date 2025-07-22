В Крыму ВСУ заставили оккупантов эвакуировать С-400 и бежать из воинской части (фото)

Партизаны проникли в состав 12-го зенитно-ракетного полка россиян, который базируется в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", замечено резкое изменение в структуре размещения личного состава и техники оккупантов. В частности, российское командование приняло решение о расквартировании основной массы военнослужащих за пределы территории части.

"Причина - страх быть пораженными ударами со стороны Сил обороны Украины", - пишет "АТЕШ".

Выяснилось, что в рамках этих мероприятий вся военная техника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, была перемещена в укрытия и безопасные районы. А на территории части остались только те военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

"Такое поведение командования свидетельствует о растущей уязвимости военного объекта на оккупированной территории и панических решениях, которые принимаются в условиях реальной угрозы", - считают в "АТЕШ".

С-300/С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 - это современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные для уничтожения широкого спектра воздушных целей: от самолетов до крылатых и баллистических ракет.

Комплекс С-300 был принят на вооружение еще в 1979 году, однако с тех пор неоднократно подвергался модернизациям. Его преемником стал С-400 "Триумф", - улучшенная версия, которая поступила на вооружение в 2007 году.

С-400 существенно превосходит С-300 по ключевым характеристикам: дальность поражения может достигать до 400 км, а система способна одновременно сопровождать и уничтожать больше целей. Также С-400 может применять новейшие ракеты, которые, по данным разработчиков, способны перехватывать даже гиперзвуковые объекты.

Оба комплекса включают многофункциональные радары, пусковые установки, командные пункты и транспортно-заряжающие машины. Системы могут действовать в автоматизированном режиме и интегрируются в общую архитектуру ПВО.