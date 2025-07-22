ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Крыму ВСУ заставили оккупантов эвакуировать С-400 и бежать из воинской части (фото)

Вторник 22 июля 2025 09:55
UA EN RU
В Крыму ВСУ заставили оккупантов эвакуировать С-400 и бежать из воинской части (фото) Иллюстративное фото: в Крыму россияне эвакуируют С-400 (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Партизаны проникли в состав 12-го зенитно-ракетного полка россиян, который базируется в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", замечено резкое изменение в структуре размещения личного состава и техники оккупантов. В частности, российское командование приняло решение о расквартировании основной массы военнослужащих за пределы территории части.

"Причина - страх быть пораженными ударами со стороны Сил обороны Украины", - пишет "АТЕШ".

Выяснилось, что в рамках этих мероприятий вся военная техника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, была перемещена в укрытия и безопасные районы. А на территории части остались только те военнослужащие, которые несут боевое дежурство.

"Такое поведение командования свидетельствует о растущей уязвимости военного объекта на оккупированной территории и панических решениях, которые принимаются в условиях реальной угрозы", - считают в "АТЕШ".

С-300/С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 - это современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные для уничтожения широкого спектра воздушных целей: от самолетов до крылатых и баллистических ракет.

Комплекс С-300 был принят на вооружение еще в 1979 году, однако с тех пор неоднократно подвергался модернизациям. Его преемником стал С-400 "Триумф", - улучшенная версия, которая поступила на вооружение в 2007 году.

С-400 существенно превосходит С-300 по ключевым характеристикам: дальность поражения может достигать до 400 км, а система способна одновременно сопровождать и уничтожать больше целей. Также С-400 может применять новейшие ракеты, которые, по данным разработчиков, способны перехватывать даже гиперзвуковые объекты.

Оба комплекса включают многофункциональные радары, пусковые установки, командные пункты и транспортно-заряжающие машины. Системы могут действовать в автоматизированном режиме и интегрируются в общую архитектуру ПВО.

В начале июля мы писали, что в Крыму мог быть поражен российский комплекс С-400. В частности, тогда "Крымский ветер" заявлял, что поражение произошло на Керченском полуострове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Крым Война в Украине
Новости
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе