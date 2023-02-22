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В Криму зростає дефіцит ліків для цивільних, бо їх забирають на потреби армії РФ, - ЦНС

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Крим, Середа 22 лютого 2023 15:20
В Криму зростає дефіцит ліків для цивільних, бо їх забирають на потреби армії РФ, - ЦНС Фото: В Криму зростає дефіцит ліків для цивільних (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованому Криму загострюється гуманітарна криза та зростає дефіцит ліків для жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гуманітарна криза на півострові загострюється, адже окрім ліків медична система загалом переорієнтування на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі.

"За інформацією кримського підпілля, раніше РФ пообіцяла так званому "очільнику" півострова Сергію Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді РФ Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: "все для перемоги, все для армії", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику створеного окупантами "духовного управління мусульман Криму та Севастополя" у виправдовуванні злочинів агресії РФ проти України.

Крим ніколи не стане предметом переговорів із Росією. Україна не торгуватиме своїми територіями.

Звільнення Кримського півострова від окупації, є лише питанням часу. Після звірств Росії, в Криму почав змінюватись настрій серед населення.

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