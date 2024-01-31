UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Криму знову жаліються на вибухи, працює ППО й щось горить

Фото: в Криму знову жаліються на вибухи, працює ППО й щось горить (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На території тимчасово окупованого Криму знову лунають вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони.

Про ситуацію в Криму - в матеріалі РБК-Україна.

При написанні матеріалу використовувались дані Telegram-канали "Крымский ветер", "Крим. Реалії", пропагандистських "ЧП / Севастополь" й "ЧП / Крым",  а також так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва. 

Не перші вибухи 

Перед цим, близько о 15:50 вибухи чули в районі міст Севастополь та Саки. Зокрема очевидці стверджували про  вибухи у Гвардійському та стрілянину у Феодосії. 

Перед цим так окупаційна так звана "влада" оголосила повітряну тривогу на території Севастополя. Пізніше почали з'являтись кадри із запуском ракет та підняттям авіації. 

Повторні вибухи у Севастополі 

Близько о 16:43, як пише "Кримський вітер", очевидці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. 

Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти. 

О 16:56 терористи підняли авіацію в небо, аби "врятувати її від ударів по аеродромах". 

Пожежа у Північній частині 

Орієнтовано пожежа в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин. 

Що кажуть росіяни 

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, збито повітряну ціль", - написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні