В Криму знову жаліються на вибухи, працює ППО й щось горить

При написанні матеріалу використовувались дані Telegram-канали "Крымский ветер", "Крим. Реалії", пропагандистських "ЧП / Севастополь" й "ЧП / Крым", а також так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Не перші вибухи

Перед цим, близько о 15:50 вибухи чули в районі міст Севастополь та Саки. Зокрема очевидці стверджували про вибухи у Гвардійському та стрілянину у Феодосії.

Перед цим так окупаційна так звана "влада" оголосила повітряну тривогу на території Севастополя. Пізніше почали з'являтись кадри із запуском ракет та підняттям авіації.

Повторні вибухи у Севастополі

Близько о 16:43, як пише "Кримський вітер", очевидці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району.

Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.

О 16:56 терористи підняли авіацію в небо, аби "врятувати її від ударів по аеродромах".

Пожежа у Північній частині

Орієнтовано пожежа в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.

Що кажуть росіяни

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, збито повітряну ціль", - написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.