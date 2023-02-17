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У Криму знову неспокійно. У районі Балаклавської ТЕС спрацювала система ППО

Фото: у районі Балаклавської ТЕС у Севастополі спрацювала система ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 лютого у тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система протиповітряної оборони у районі Балаклавської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Севатополя Михайла Развожаєва.

За словами гаулятера, над містами знову збили "безпілотник, який намагався атакувати важливий об'єкт".

"Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі", - стверджує він.

Нагадаємо, вчора російська окупаційна "влада" тимчасово окупованого Севастополя заявила про "атаку безпілотників" і роботу ППО.

Також вчора повідомлялося, що у Вірменську на півночі Криму пролунали вибухи. У районі інциденту здіймався густий дим.

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СевастопільКрымВибухПВО