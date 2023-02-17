У Криму знову неспокійно. У районі Балаклавської ТЕС спрацювала система ППО

Вранці 17 лютого у тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система протиповітряної оборони у районі Балаклавської ТЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Севатополя Михайла Развожаєва.
За словами гаулятера, над містами знову збили "безпілотник, який намагався атакувати важливий об'єкт".
"Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі", - стверджує він.
Нагадаємо, вчора російська окупаційна "влада" тимчасово окупованого Севастополя заявила про "атаку безпілотників" і роботу ППО.
Також вчора повідомлялося, що у Вірменську на півночі Криму пролунали вибухи. У районі інциденту здіймався густий дим.
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