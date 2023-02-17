У Криму знову неспокійно. У районі Балаклавської ТЕС спрацювала система ППО

Фото: у районі Балаклавської ТЕС у Севастополі спрацювала система ППО (Getty Images)

Вранці 17 лютого у тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система протиповітряної оборони у районі Балаклавської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Севатополя Михайла Развожаєва.

За словами гаулятера, над містами знову збили "безпілотник, який намагався атакувати важливий об'єкт". "Сьогодні рано-вранці в районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, вона працює в штатному режимі", - стверджує він.