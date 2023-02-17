В Крыму опять неспокойно. В районе Балаклавской ТЭС сработала система ПВО

Фото: в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе сработала система ПВО (Getty Images)

Утром 17 февраля во временно оккупированном Севастополе вновь сработала система противовоздушной обороны в районе Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Севатополя Михаила Развожаева.

По словам гаулятера, над городов вновь сбили "беспилотник, пытавшийся атаковать важный объект". "Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", - утверждает он.