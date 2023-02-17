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В Крыму опять неспокойно. В районе Балаклавской ТЭС сработала система ПВО

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Севастополь, Пятница 17 февраля 2023 08:46
В Крыму опять неспокойно. В районе Балаклавской ТЭС сработала система ПВО Фото: в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе сработала система ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 17 февраля во временно оккупированном Севастополе вновь сработала система противовоздушной обороны в районе Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Севатополя Михаила Развожаева.

По словам гаулятера, над городов вновь сбили "беспилотник, пытавшийся атаковать важный объект".

"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", - утверждает он.

Напомним, вчера российские оккупационные "власти" временно оккупированного Севастополя заявили об "атаке беспилотников" и работе ПВО.

Также вчера сообщалось, что в Армянске на севере Крыма раздались взрывы. В районе инцидента поднимался густой дым.

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