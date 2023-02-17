В Крыму опять неспокойно. В районе Балаклавской ТЭС сработала система ПВО
Утром 17 февраля во временно оккупированном Севастополе вновь сработала система противовоздушной обороны в районе Балаклавской ТЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гауляйтера Севатополя Михаила Развожаева.
По словам гаулятера, над городов вновь сбили "беспилотник, пытавшийся атаковать важный объект".
"Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме", - утверждает он.
Напомним, вчера российские оккупационные "власти" временно оккупированного Севастополя заявили об "атаке беспилотников" и работе ПВО.
Также вчера сообщалось, что в Армянске на севере Крыма раздались взрывы. В районе инцидента поднимался густой дым.
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