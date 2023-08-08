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У Криму знову неспокійно. У Джанкої стався гучний вибух

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Крим, Вівторок 08 серпня 2023 13:02
У Криму знову неспокійно. У Джанкої стався гучний вибух Фото: в Криму повідомляють про вибух і "приліт" у Джанкої та Октябрьському 8 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму знову повідомили про вибух та приліт у кількох населених пунктах у вівторок, 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Джанкої було чути гучний вибух, також повідомляють про приліт в Жовтневому", - йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві гауляйтери вже прозвітували про нібито знищення боєприпасів.

"Звуки вибухів у Жовтневому - утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб", - розповів так званий "радник голови Криму" Олег Крючков.

Як уточнює "Кримський вітер", у Старому Криму також чули вибух.

Вибухи у Криму

Останнім часом у Криму часто трапляються вибухи. Зокрема, 26 липня повідомляли про "бавовну" в Красноперекопську, а в Севастополі та Балаклаві, крім них, у цей день попереджали про стрілянину та пуски ракет. І 25 липня в Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму також пролунали вибухи.

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