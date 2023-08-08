ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму снова неспокойно. В Джанкое произошел громкий взрыв

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Крым, Вторник 08 августа 2023 13:02
В Крыму снова неспокойно. В Джанкое произошел громкий взрыв Фото: в Крыму сообщают о взрыве и "прилете" в Джанкое и Октябрьском 8 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму снова сообщили о взрыве и прилете в нескольких населенных пунктах во вторник, 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о прилете в Октябрьском", - говорится в сообщении.

При этом местные гауляйтеры уже отчитались о якобы уничтожении боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб", - рассказал так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Как уточняет "Крымский ветер", в Старом Крыму также слышали взрыв.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму часто происходят взрывы. В частности, 26 июля сообщали о "хлопках" в Красноперекопске, а в Севастополе и Балаклаве, кроме них, в этот день предупреждали о стрельбе и пусках ракет. И 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма также раздались взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
Двойные удары. Эксперт объяснил тактику россиян по вчерашнему обстрелу Покровска
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины