В Крыму снова неспокойно. В Джанкое произошел громкий взрыв

В Крыму снова сообщили о взрыве и прилете в нескольких населенных пунктах во вторник, 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram -каналы.

"В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о прилете в Октябрьском", - говорится в сообщении.

При этом местные гауляйтеры уже отчитались о якобы уничтожении боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб", - рассказал так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Как уточняет "Крымский ветер", в Старом Крыму также слышали взрыв.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму часто происходят взрывы. В частности, 26 июля сообщали о "хлопках" в Красноперекопске, а в Севастополе и Балаклаве, кроме них, в этот день предупреждали о стрельбе и пусках ракет. И 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма также раздались взрывы.