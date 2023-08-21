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У Криму зникло світло: аварійно відключилася високовольтна лінія

Ілюстративне фото: у Криму зникло світло (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Сімферопольському районі аварійно відключилася високовольтна лінія між селами Добре та Перевальне. Мешканці залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НП/Сімферополь.

Радник так званого "голови Криму" Олег Крючков зазначив, що попередній термін ліквідації аварії - дві години.

При цьому про кількість відключених абонентів та населених пунктів не повідомляється.

Додамо, що місцеві Telegram-канали повідомляють, що світло також зникло в Алушті. Там стоять тролейбуси, не працюють світлофори, у магазинах нічого не продають та не приймають оплату, також немає інтернету.

Ситуація у Криму

В останні місяці в окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних або дронових атак на півострів або Кримський міст.

Так, уночі 19 серпня жителі Сімферополя чули вибухи, в Міноборони РФ заявили про нібито роботу ППО та "збиття ракети".

Також нещодавно надводні дрони атакували Кримський міст, внаслідок чого в конструкції було зруйновано два прольоти.

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